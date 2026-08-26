TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuştu: (1)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, emperyalizmin bir asır evvel oynadığı oyunun ikinci perdesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bu ülkenin ve hatta bu bölgenin etnik ya da mezhebi anlamda bölünmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması'nda, Meclis Başkanı olduğundan bu yana 3 yıldır Afyonkarahisar'daki 25-26 Ağustos'taki Zafer Bayramı etkinliklerine katılma imkanı bulduğunu söyledi.

Türk tarihinde 26 Ağustos'un önemli bir yeri olduğunu aktaran Kurtulmuş, 26 Ağustos 1071'in Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve bu vatanın Müslümanlaşmasının başlangıcı olduğunu vurguladı.

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Kurtulmuş, 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz ile başlayan süreçte, neredeyse 850 yıl sonra burada da bir kapı açıldığına işaret ederek, "Ama bu kapı, düşmana, gavura, kolundan tutup attığımız, Anadolu topraklarından def ettiğimiz, yolu gösterdiğimiz kapının başlangıcıdır, açıldığı yerdir. Dolayısıyla Afyonkarahisar bu anlamda Türkiye'nin aziz tarihinde fevkalade önemli bir yere sahip. Büyük Taarruz ile büyük bir kurtuluş mücadelesinin taçlandırıldığı, büyük bir zaferin kazandırıldığı yolun açılışı, başlangıcıdır." diye konuştu.

- "Bu milletin tarihi bir bütündür"

Türk tarihindeki zaferlerin en temel özelliklerinden birisinin birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi olduğunu altını çizen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

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"Bu milletin tarihini dönemlere ayırarak Selçuklu'yu, Osmanlı'yı ve Cumhuriyetimizi birbirinden ayırarak sanki bunlar her birisi başka milletin varlıklarıymış gibi değerlendiriyor ve hatta üzülerek ifade ediyorum ki zaman zamanda maksadını aşan yorumlarla tarihi birbirine karşı yarıştırıyor hatta çatıştırıyoruz. Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir. Bunların birbirinden ayrılması mümkün değildir. İspatı da 26 Ağustos'tur. Eğer 26 Ağustos 1071'i 26 Ağustos 1922'den ayırabiliyorsanız, geçmişi bugünden ayırabilirsiniz. Bu mümkün değildir. Bu milletin tarihi bir bütündür ve her sayfası bizim için iftihar edeceğimiz büyük bir tarihtir."

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- "Cumhuriyetin yaklaşık 50 yılı terörle ve mücadeleyle geçti"

Kurtulmuş, Cumhuriyetin ilk asrında kolay günler geçirilmediğine, büyük yoksunlukların yaşandığına işaret ederek, "Hep umutla baktık ve Allah'a çok şükür başarıyla bu noktaya kadar geldik. Ancak ilk asrın muhasebesini yaptığımız zaman Cumhuriyetimizin ilk asrının en ağır bilançosu, Türkiye'ye emperyalistler tarafından ödetilmiş olan terör ve terörün getirmiş olduğu yıkım ve maliyettir. Burada da bir kısım temsilcileri olan aziz şehitlerimizin kahramanca mücadelesiyle teröre karşı çok büyük bir başarı elde edilmiş ve Allah'a çok şükür bugüne gelinmiştir. Ancak Cumhuriyetin yaklaşık 50 yılı terörle ve mücadeleyle geçti. 40 binin üzerinde insan öldü. Binlerce şehidimiz oldu." diye konuştu.

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Çok sayıda şehit cenazesine katıldığını hatırlatan Kurtulmuş, şehit yakınlarından "Sadece vatan sağ olsun." sözünü dinlediğini ve kimsenin isyan etmediğini aktardı.

Kurtulmuş, hiç kimsenin Allah'ın takdirinin dışında olana rıza göstermediğini ve sabrettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu 50 yıllık terörle geçen sürenin ağır maliyeti aynı zamanda Türkiye'ye ekonomik olarak da çok büyük ağır bir maliyet yüklemiştir. Üniversite üyesi arkadaşlarımızla 2013 yılında hesaplamaları yapmıştık. O zamanki rakamlarla alternatif maliyetleri ile 1,3 trilyon dolardı. Bugün en mütevazi rakamlarla 2,3 trilyon dolarlık bir maliyete katlandık. Maalesef bu ülkenin insanları birbirinden ayırt edilmeye çalışıldı. Emperyalizmin bir asır evvel oynadığı oyunun ikinci perdesine müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin ve hatta bu bölgenin etnik ya da mezhebi anlamda bölünmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz."

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- Türkiye, emperyalistlerin oyunlarını bozuyor

Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada sınırların cetvellerle çizildiğini vurgulayan Kurtulmuş, “İnsanları sınırlarla böldüler ama gönüllerini bölemediler. Emperyalizmin ikinci oyun planı devreye girdi. Vekil örgütler vasıtasıyla bölgedeki coğrafyayı daha fazla bölüp parçalamak için terör örgütlerine ciddi şekilde destek verdiler. Akıl, 'emperyalistler niye bu oyunu oynuyor' demek değildir. Akıl, onlardan daha büyük bir aklı ortaya koymaktır. Şimdi Türkiye, Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' olarak ortaya koyduğumuz bu hedefi, çok süratli bir şekilde adım adım ve lojistik olarak da gayet iyi kurgulanmış bir şekilde uygulamaya koyduk, devam ediyoruz." dedi.

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Kurtulmuş, Türkiye'de terör meselesini bitirmek için siyasilerin bazı adımlar attığını, geçmiş dönemde bu yöndeki çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce Ahlat'ta yaptığı konuşmada iç kalenin tahkim edilmesi uyarısıyla yola çıkıldığını hatırlatan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son derece stratejik destekleriyle sürecin belli bir şekilde ilerlediğini anımsattı.

Kurtulmuş, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 21 toplantı yaparak şehit yakınları, gaziler, sivil toplum ve iş dünyası gibi toplumun geniş kesimlerini dinlediğini belirtti.

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Hazırlanan raporun 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla kabul edilerek yeni bir dönem için tarihi bir yol haritası oluşturduğuna işaret eden Kurtulmuş, ardından gelinen süreçte de Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 10 Ağustos'ta 467 milletvekilinin rekor desteğiyle yasalaştığını ifade etti.

(Sürecek)