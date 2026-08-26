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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:02 Güncelleme:
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti.

        Kocatepe ve Büyükkalecik'teki programların ardından beraberindeki milletvekilleri ile şehir merkezine geçen Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valiliğine gelişinde Vali Naci Aktaş tarafından törenle karşılandı.

        Polis tören mangasını selamlayan Kurtulmuş'a Valilik binası önünde çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

        Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aktaş'tan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Afyonkarahisar Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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