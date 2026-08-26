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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:40 Güncelleme:
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

        Büyük Taarruz'un 104. yılı anma törenleri için Afyonkarahisar'da bulunan Kurtulmuş, Kocatepe'deki tören alanına ulaştıktan sonra, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılacak sporcularla bir araya gelerek sohbet etti.

        Kurtulmuş, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'den, 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümünün kutlanacağı İzmir'e kadar pedal çevirecek sporculara yanlarında götürmeleri için Türk bayrağını emanet ederek, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nu başlattı.

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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'deki törende, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk bayrağı göndere çekildi, askerler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.

        Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral'ın konuşma yaptığı törende, bir subay tarafından arazi tanıtıldı ve harekat harita üzerinden anlatıldı.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Büyükkalecik'teki Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

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        Törene, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, ⁠TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven,⁠ AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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