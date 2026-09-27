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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 23:26 Güncelleme:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Erbakan, ilk olarak Salar Belediye Başkanı Halil Aygün'ü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

        Daha sonra Eber Gölü'nü ziyaret eden Erbakan, Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi ve hareketin gönüllüleri tarafından karşılandı.

        Ardından Karamık Karacaören Belediyesine geçen Erbakan, Belediye Başkanı Üzeyir Kasap ve partililerle sohbet etti.

        Belediye Düğün Salonu'ndaki programda konuşan Erbakan, "Cenabı Allah'a şükürler olsun ki Yeniden Refah Partisi olarak biz resmi olarak 8 yıl önce kurulduk amma bizim yaklaşık 60 yıllık bir geçmişimiz var." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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