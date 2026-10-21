13 yaşındaki Elif, Ağrı'dan Avrupa Şampiyonası'na uzandı

Ağrı’da taekwondo yapan 13 yaşındaki Elif Işık, milli takım seçmelerinde birinci olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Genç sporcu, Romanya’da düzenlenecek şampiyonada 29 kiloda Türkiye’yi temsil edecek.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde taekwondo çalışmalarını sürdüren Elif Işık, 1819 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları’nda rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Dört yıl önce başladığı taekwondoda önemli bir başarıya imza atan Işık, 2225 Kasım tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. Genç sporcu, yıldızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan Ağrı’nın ilk taekwondocusu oldu. Elif, şampiyona öncesinde 25 günlük milli takım kampında hazırlıklarını sürdürecek.

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Bedran Erim: "Haftanın 7 günü antrenman yaptık"

Taekwondo Antrenörü Bedran Erim, Elif’in yaz spor okullarında keşfedildiğini ve altyapı takımına alındıktan sonra gelişimini yakından takip ettiklerini belirtti. Genç sporcunun 2025 yılında Ankara’da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası’nda üçüncülük elde ettiğini hatırlatan Erim, bu başarının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade ederek, "Dört gün arkadaşlarıyla birlikte grup antrenmanı, üç gün de bireysel antrenman yaptık. Çalışmalarımızın sonucunda yıldızlar milli takım seçmelerinde birinci olarak Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Bu, bizim için çok büyük bir gurur. Elif henüz 13 yaşında ve taekwondo tarihinde Ağrı adına bir ilki gerçekleştirdi" dedi.

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Elif Işık'ın 2027 Yıldızlar Dünya Şampiyonası ve 2032 Olimpiyat Oyunları hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Bedran Erim, genç sporcunun okul hayatında da başarılı olduğunu söyledi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ise Elif Işık'ın başarısının kentte sporun gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. Sporcuların müsabaka deneyimi kazanmasının önemine dikkati çeken Budak, Elif’in disiplini ve spor kültürüyle örnek bir sporcu olduğunu, ailesinin de bu süreçte kendisine destek verdiğini ifade etti. Ağrı’da kız çocuklarının spora katılımının önemini vurgulayan Cemil Budak, Elif’in Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getirdi.

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Elif Işık: "Hedefim Avrupa’da birinci olmak"

Milli sporcu Elif Işık da 4 yıldır taekwondo yaptığını ve Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığı için büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Düzenli çalışmanın başarısında önemli rol oynadığını ifade eden Işık, "Haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz. 4 gün grup, 3 gün de bireysel antrenmanlarla hazırlanıyoruz. Sporum hiçbir zaman okuluma engel olmadı. Okulumda da başarılıyım. Ağrı’da taekwondo branşında Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan ilk sporcu olmanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Antrenörü Bedran Erim’e ve kendisini destekleyen ailesine teşekkür eden Işık, Bükreş’te düzenlenecek şampiyonada birincilik hedeflediğini söyledi. Gelecekte spor bilimcisi olmak istediğini de belirten genç sporcu, en büyük hayalinin 2032 Olimpiyat Oyunları’na katılarak Ağrı’yı ve Türkiye’yi temsil etmek olduğunu kaydetti.