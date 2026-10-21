Patnos-Tutak Karayolunda Tır Kazası: Şeker pancarı yüklü tır şarampole yuvarlandı
Ağrı'nın PatnosTutak karayolunda meydana gelen trafik kazasında, şeker pancarı yüklü bir tır kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı.
Ağrı’nın PatnosTutak karayolunda meydana gelen trafik kazasında, şeker pancarı yüklü bir tır kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı.
Malazgirt’ten Ağrı Şeker Fabrikası’na şeker pancarı taşıyan tır, Tutak mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, yaralanan tır şoförü Tutak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın meydana geliş nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
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