Ağrı Dağı'nda dağcıların sığınabileceği iki yaşam odası kuruluyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ/FATİH ÇEKİM - Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı'nda, dağcıların yüksek irtifa kaynaklı sağlık sorunları ve olumsuz hava koşullarında güvenli şekilde sığınabilmeleri amacıyla dağın 4 bin 200 ve 4 bin 650 metrelerinde iki yaşam odası kuruluyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yılın her mevsiminde zirvesinde erimeyen buzullarıyla dağcıların rotasında yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından Doğubayazıt'a gelen dağcılar, yasal prosedürleri tamamladıktan sonra zorlu yürüyüşe başlayıp dağın 3 bin 200 metresinde bulunan kamp alanına ulaşıyor.

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Yüksek irtifaya uyum sağlamak için ilk geceyi çadırlarda geçiren dağcılar, ikinci gün yeniden tırmanışa başlayarak 4 bin 200 metredeki ikinci kamp alanına varıyor. Dağcılar, burada bir süre dinlendikten sonra gece saatlerinde tırmanışa başlayarak zorlu patika yollardan geçip gün doğumunda zirveye çıkıyor.

Dağcıların yüksek irtifa kaynaklı sağlık sorunları ve olumsuz hava koşullarında güvenli şekilde sığınabilmeleri amacıyla Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 ve 4 bin 650 metrelerinde iki yaşam odası kuruluyor.

Dış cephe çalışmaları tamamlanan ve iç tasarımı yapılan yaşam odalarına, ilk yardım malzemeleri, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmak için buton ve telsiz konulacak.

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- Bu yıl yaklaşık 6 bin dağcı Ağrı Dağı'na tırmandı

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, AA muhabirine, Ağrı Valiliğinin, 2026 yılında güncellediği Ağrı Dağı'na çıkış yönergesiyle resmi şekilde çıkışların gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu sene resmi rakamlara göre yaklaşık 6 bin dağcının Ağrı Dağı'na izinli şekilde çıkış yaptığını belirten Ayvat, şöyle konuştu:

"Bunun yaklaşık yüzde 85'i yani 5 binlere tekabül eden kısmı yabancı turistlerden oluşuyor. Bizler, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Ağrı Dağı'na çıkış güzergahındaki yolların iyileştirilmesi, yolların güvenliğinin sağlanması gerekse de Ağrı Dağı'na çıkan dağcıların 3 bin 200 metre ve 4 bin 200 metredeki kamplar ve zirveye çıktıkları güzergah esnasındaki sorunlarını anlamak, görmek adına da bugün buradayız."

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Ayvat, Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların, olası sağlık ve olumsuz hava koşulları gibi sorunlarda sığınabilecekleri yaşam odalarını hayata geçirdiklerini anlattı.

- Dağcılar olumsuzluk yaşadıklarında burada ekiplerin gelmesini bekleyecek

Zirveye yakın bölgelerde kurulan iki yaşam odasının rota üzerinde olduğunu ve birbirini gördüğünü ifade eden Ayvat, şöyle devam etti:

"Bu sene ilk defa Türkiye'de bir dağda, Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 ve 4 bin 650 metrelerde yaşam odası kurduk. Yüksek irtifada buraya yabancı olan dağcılar, yaşadıkları dağ hastalığı, irtifadan kaynaklı sağlık problemlerinden bazen çıkamayabiliyor. Bunu bertaraf etmek ve onlara 112 ekiplerinin güvenli bir alana gelebilmelerine kadar zaman sağlayacak şekilde ilk defa yaşam odası yaptık."

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İklim şartları ve yüksek irtifadan kaynaklı hastalıklar nedeniyle zirveye çıkamayanların bu yaşam odalarına sığınabileceğini vurgulayan Ayvat, "112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerinin gelmesine kadar 4 bin 650 ve 4 bin 200 metredeki yaşam alanlarında 8 saat, 10 saat, 1 gün kalabilecek şekilde tasarladık. Bu can kaybını ve yaralanmaların da önüne geçecek şekilde onlara bir serinleme süresi sağlayacak, ekiplerin gelmesine kadar gelecek şekilde bir güvenli ortam tesis etmiş olduk." diye konuştu.