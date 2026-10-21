Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'da üreticilere 550 ton buğday tohumu dağıtıldı

        Ağrı'da üreticilere 550 ton buğday tohumu dağıtıldı

        Ağrı'da Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 1 bin 100 üreticiye 550 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Ağrı'da üreticilere 550 ton buğday tohumu dağıtıldı

        Ağrı’da Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 1 bin 100 üreticiye 550 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

        Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarık Park’ta düzenlenen törende, üreticilere yüzde 70 hibeli sertifikalı buğday tohumu desteği verildi. Yaklaşık 18 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen proje ile kentte sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

        Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, törende yaptığı konuşmada, Ağrı’nın 327 bin 789 hektar ekilebilir tarım arazisine ve 28 bin 269 kayıtlı çiftçiye sahip olduğunu belirtti. Hüseyinoğlu, 2025 yılında yaklaşık 1 milyon dekar alanda buğday, 201 bin dekar alanda yonca, 67 bin dekar alanda korunga ve 660 bin dekar alanda arpa ekildiğini ifade etti.

        REKLAM

        Ağrı’nın yaklaşık 1 milyon 701 bin küçükbaş ve 325 bin büyükbaş hayvan varlığıyla önemli tarımsal ve hayvansal üretim merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Hüseyinoğlu, proje sayesinde çiftçilerin daha kaliteli ve verimli üretim yapmalarının desteklenmesinin, üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanmasının ve ilin tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Patnos'ta minik yürekleri sevindiren buluşma
        Patnos'ta minik yürekleri sevindiren buluşma
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Ağrı'da konuştu:
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Ağrı'da konuştu:
        Patnos'ta "Kariyer günleri" etkinliği: Gençlerin geleceğine ışık tutuldu
        Patnos'ta "Kariyer günleri" etkinliği: Gençlerin geleceğine ışık tutuldu
        13 yaşındaki Elif, Ağrı'dan Avrupa Şampiyonası'na uzandı
        13 yaşındaki Elif, Ağrı'dan Avrupa Şampiyonası'na uzandı
        Patnos-Tutak Karayolunda Tır Kazası: Şeker pancarı yüklü tır şarampole yuva...
        Patnos-Tutak Karayolunda Tır Kazası: Şeker pancarı yüklü tır şarampole yuva...
        Ağrı'da eğitim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
        Ağrı'da eğitim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi