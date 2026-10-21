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        Patnos'ta "Kariyer günleri" etkinliği: Gençlerin geleceğine ışık tutuldu

        Patnos Devlet Hastanesi, gençlerin kariyer hedeflerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Patnos'ta "Kariyer günleri" etkinliği: Gençlerin geleceğine ışık tutuldu

        Patnos Devlet Hastanesi, gençlerin kariyer hedeflerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

        Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Genç Yaşam ve Gelişim Eylem Planı kapsamında yürütülen sosyal sorumluluk projesi "Kariyer Günleri" çerçevesinde gerçekleştirilen okul ziyaretinde, Patnos Devlet Hastanesi adına Başhekim Yardımcısı Dr. Hande Büyük yer aldı.

        Öğrencilerle buluşan Dr. Hande Büyük, kariyer yolculuğu, hedefler ve hayaller üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Gençlerin geleceğe yönelik planlarını şekillendirmelerine katkı sunmayı amaçlayan buluşmada, sağlık meslekleri hakkında merak edilen sorular da yanıtlandı.

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        Gençlerin Soruları Yanıtlandı

        Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, meslek seçiminin önemi, hedef belirleme ve geleceğe yönelik planlamalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlerin hayallerine ulaşma yolunda bilinçli adımlar atmalarına destek olmayı amaçlayan etkinliğin verimli geçtiği belirtildi.

        Patnos Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, gençlerin geleceğe umutla bakmalarına katkı sunmaktan mutluluk duyulduğu ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, anlamlı buluşmaya katkılarından dolayı okul müdürüne ve Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne teşekkür edildi.

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