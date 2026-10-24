CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya Ağrı'da temaslarda bulundu

Kaya, açıklamasında okullarda öğrencilere yemek verilmesi, temizlik malzemeleri ve temiz suya erişim sağlanması ile rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi yönündeki önerilerini dile getirdi. Ayrıca bölgenin sosyal ve ekonomik sorunlarının ele alınmasında barış, demokrasi ve adalet konularının önemine değindi.

Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönem Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Ağrı'ya geldi.

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