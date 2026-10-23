Hamur'da okul sporları dart müsabakaları tamamlandı

Hamur Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen müsabakalarda öğrenciler, dereceye girebilmek için mücadele etti. Sporcuların hedef tahtasında en yüksek puanı elde etmek için yarıştığı organizasyonda, odaklanma ve hedef becerileri ön plana çıktı.

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