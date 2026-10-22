Nuh'un Gemisi iddialarının odağındaki bölgede gökkuşağı manzarası

Doğubayazıt'ta etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı dikkat çekti. Gökyüzünde geniş bir yay oluşturan gökkuşağı, çevredeki tepeler ve ağaçlarla birlikte görsel şölen sundu. Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen bölge, yağış sonrası oluşan manzarayla mest etti.

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