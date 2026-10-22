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        Nuh'un Gemisi iddialarının odağındaki bölgede gökkuşağı manzarası

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddia edilen bölgede yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Nuh'un Gemisi iddialarının odağındaki bölgede gökkuşağı manzarası

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddia edilen bölgede yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.

        Doğubayazıt'ta etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı dikkat çekti. Gökyüzünde geniş bir yay oluşturan gökkuşağı, çevredeki tepeler ve ağaçlarla birlikte görsel şölen sundu. Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen bölge, yağış sonrası oluşan manzarayla mest etti.

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