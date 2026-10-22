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        Ağrı'da 50 öğretmene akran zorbalığıyla mücadele eğitimi verildi

        Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) tarafından, UNICEF desteğiyle yürütülen proje kapsamında Ağrı'da görev yapan 50 öğretmene akran zorbalığıyla mücadele konusunda eğitici eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Ağrı'da 50 öğretmene akran zorbalığıyla mücadele eğitimi verildi

        Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) tarafından, UNICEF desteğiyle yürütülen proje kapsamında Ağrı’da görev yapan 50 öğretmene akran zorbalığıyla mücadele konusunda eğitici eğitimi verildi.

        UDER’in yürüttüğü "Akran Zorbalığına Karşı Güvenli Okul Ağı Projesi" kapsamında iki grup halinde gerçekleştirilen eğitimlerde, akran zorbalığının türleri, çocuklar üzerindeki etkileri, zorbalık davranışlarının erken tespiti ve önlenmesine yönelik yöntemler ele alındı. Eğitimlerde ayrıca zorbalık vakalarına müdahale yolları ve çocuk hakları temelinde güvenli okul ortamlarının oluşturulması konularında bilgilendirme yapıldı.Eğitim programıyla öğretmenlerin akran zorbalığını tanıma, önleme ve müdahale etme konularındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, eğitimi tamamlayan öğretmenlerin okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütmesi planlanıyor. Proje kapsamında toplam 2 bin öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor.

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        UDER Başkanı Yusuf Yıldırım, akran zorbalığıyla mücadelenin çocukların haklarına saygı duyulan bir okul kültürünün oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, "Her çocuğun kendini güvende hissettiği, dışlanmadığı, aşağılanmadığı ve şiddete maruz kalmadığı bir okul ortamına erişmesi gerekiyor. Akran zorbalığı, çocukların eğitim hayatını ve kendilerine olan güvenlerini doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle zorbalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek kadar, önceden fark etmek ve önleyici çalışmalar yürütmek de önemli" dedi.

        Proje kapsamında 50 öğretmene eğitici eğitimi verdiklerini aktaran Yıldırım, öğretmenlerin edindikleri bilgileri öğrencilerle paylaşarak daha fazla çocuğa ulaşmasını ve okullarda zorbalığa karşı farkındalığın artırılmasını amaçladıklarını ifade etti.

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