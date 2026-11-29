Aksaray'ın en büyük ilçelerinden biri olan Eskil ilçesi 51 İlim ilçeleri arasında Türkiye'nin en başarılı 3. ilçesi oldu. Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, "Eskil'in gelişmesi ve başarısı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman ve AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk'ün katılımlarıyla yapılan belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda yerel yönetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Eskil ilçesi adına yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen hizmetler üzerine de değerlendirmeler yapıldı.

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Yapılan toplantı ile ilgili bilgi veren Eskil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, "Belediyemizin, maliye, SGK, vergi daireleri, kamu kurum ve kuruluşları ile şahsi ve özel şirketlere hiçbir borcu bulunmadan yatırımlarını sürdüren ve hizmetlerini hayata geçiren bir belediye olarak, Türkiye genelinde büyükşehirler hariç 51 ilin ilçeleri arasında 3. sırada yer almasının haklı gururunu yaşıyoruz. Bu önemli başarımızdan dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Mustafa Demir de takdir ve tebriklerini ileterek bizleri onurlandırmıştır. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler, hemşerilerimize hizmet etmeyi, Eskil'imize değer katmayı ve ilçemizi her alanda daha ileriye taşımayı kendimize düstur edindik. Kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanarak, borçlanmadan yatırım yapan ve hizmet üreten belediyecilik anlayışımızla aynı azim ve kararlılıkla durmadan, yorulmadan Eskil'imiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu gurur hepimizin, bu başarı Eskil'imizin" dedi.