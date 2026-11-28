TOPRAĞA VERİLDİ

Aksaray’da ayrılmak istediği Necati Doğanay, tarafından tabancayla vurulup öldürülen Rabia Yeşildağ, Karkın köyünde toprağa verildi. Yeşildağ, akrabası ve çocukluk arkadaşı olan ve 25 gün önce eski eşi tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Şefika Yeşildağ’ın defnedildiği mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. İki arkadaşın mezar yerleri arasında 50 metre olduğu öğrenildi.