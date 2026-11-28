Otomobilde ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp, cesediyle polis merkezine gitti (2)
Giriş: 28.11.2026 - 17:52 Güncelleme:
TOPRAĞA VERİLDİ
Aksaray’da ayrılmak istediği Necati Doğanay, tarafından tabancayla vurulup öldürülen Rabia Yeşildağ, Karkın köyünde toprağa verildi. Yeşildağ, akrabası ve çocukluk arkadaşı olan ve 25 gün önce eski eşi tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Şefika Yeşildağ’ın defnedildiği mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. İki arkadaşın mezar yerleri arasında 50 metre olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ