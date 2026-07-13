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        Amasya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete açıldı

        Amasya'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Amasya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete açıldı

        Amasya'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" oluşturuldu.

        Amasya Valiliği koordinesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Yavuz Selim Meydanı'na kurulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" vatandaşların ziyaretine açıldı.

        FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi ile belgesellerin yayımlandığı çadırın açılış töreninde konuşan, Vali Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında şehitlere rahmet, gazilere minnet diledi.

        “Tam 10 yıl önce yaşadığımız hadiseler. Genç kardeşlerimiz bazen inanmak istemeyebilir, görmek istemeyebilir. Ama Türk milleti bunu da yaşadı. Bunu da bertaraf etti. Sizin iradenizle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, inanmış olan milletin iradesiyle bunu da bertaraf etti. Sonrasında herkes kendi cephesinden bakarsa Türkiye’nin nasıl bir prangadan kurtulduğunu görmemiz çok da zor değil. Savunma alanında yaşadıklarımız, Türkiye’nin savunma endeksini Libya’ya, Irak’a, Suriye’nin en uç noktalarına çekmesi. Balkanların en dip noktalarına Makedonya’ya, Kosova’ya kadar uzatması, Ukrayna Rusya Savaşı'nda bir taraftan Rusya ile dostluğunu devam ettirirken diğer taraftan savunma sanayinin en iyi ürünlerini Ukrayna’ya satması. Bunları göremiyorsak, bunları algılayamıyorsak hakikaten biraz boşa yaşamış oluruz onun için bu prangadan kurtulmanın ne demek olduğunu hepinizin çok iyi anlaması lazım. Genç nesillere bunları aktarmamız lazım.”

        Darbe girişimi sırasında tankın önüne yatan Metin Doğan’ın ikonik fotoğrafına işaret eden Vali Önder Bakan, bu görsellerin içerik üretmek amacıyla çekilmediğini, tam on yıl önce Türk milletinin bizzat yaşadığı tarihi gerçekler olduğunu hatırlattı.

        Genç nesillerin bazen bu zorlu sürece inanmakta ya da görmek istemekte güçlük çekebileceğini belirten Bakan, "Ama Türk milleti bunu da yaşadı. Bunu da bertaraf etti. Sizin iradenizle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, inanmış olan milletin iradesiyle bunu da bertaraf etti. Sonrasında herkes kendi cephesinden bakarsa Türkiye'nin nasıl bir prangadan kurtulduğunu görmemiz çok da zor değil" ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin vesayet odaklarından kurtulduktan sonra askeri ve diplomatik kabiliyetlerini sınır ötesine taşıdığına dikkati çeken Vali Bakan, savunma endeksinin ulaştığı küresel boyuta şu sözlerle değindi:
        "Savunma alanında yaşadıklarımız, Türkiye'nin savunma endeksini Libya'ya, Irak'a, Suriye'nin en uç noktalarına çekmesi. Balkanların en dip noktalarına Makedonya'ya, Kosova'ya kadar uzatması."

        Programa, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Çadır, 17 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.



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