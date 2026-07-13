Amasya'da lavanta tarlaları mor renge büründü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çiçek açan lavantalar, oluşturduğu mor görüntüyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. İlçedeki lavanta tarlaları, temmuzda açan çiçekleriyle mor renge büründü. Görsel şölen sunan tarlalara gelen ziyaretçiler, lavantalar arasında fotoğraf çektirdi. Havadan kaydedilen görüntülerde mor renge bürünen tarlalar ve çevredeki tarım arazileri güzel görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında çiçeklenme dönemine giren lavantaların, ilçe turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.

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