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        Amasya'da hububat hasadına başlandı

        Amasya'da hububat ekili 135 bin hektar alanda hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Amasya'da hububat hasadına başlandı

        Amasya'da hububat ekili 135 bin hektar alanda hasat başladı.

        Hububat hasadının başlaması dolayısıyla Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde hasat günü etkinliği düzenlendi.

        Vali Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde hem orman hem de anız yangını riskinin çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, vatandaşları yangınlara karşı tedbirli olmaya davet etti.

        Hububat hasadının hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan, şunları kaydetti:

        “Bu işletmede yaklaşık 7 bin hektarlık bir hububat ekimi oldu. Rekolte yaklaşık 6 bin ton civarında, çok verimli bir hasat geçiriyoruz. Yağmurların güzel geçmesi toprakta bereketi artırdı. Amasya genelinde de yaklaşık 134 bin hektar hububatımız oldu. Buna karşılık da 614 bin ton rekoltemiz çıktı. Geçtiğimiz yılla mukayese ettiğimiz zaman yağışların çok iyi olmasından dolayı Rabbim bereketini verdi. Tarım en önemli aktörlerimizden bir tanesi bizim için. Türkiye tarım ve hayvancılıkta her zaman çok daha ileriye gitmesi gerekiyor."

        AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ise "Sağ olsun çiftçilerimizle birlikte hasat yaptık. Gayet verimli, bereketli, başakların dolu dolu olduğu bir hasat gerçekleşiyor. Rekolte bu sene yüksek, inşallah verimli, bereketli olur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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