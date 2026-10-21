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        Amasya'da binaya giren yaban domuzu polis operasyonuyla etkisiz hale getirildi

        AMASYA'da bir sitenin binasına giren yaban domuzu, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Amasya'da binaya giren yaban domuzu polis operasyonuyla etkisiz hale getirildi

        AMASYA’da bir sitenin binasına giren yaban domuzu, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Göllü Bağları Mahallesi Meridyenpark Sitesi’nde meydana geldi. Site içerisinde görülen yaban domuzu, sakinler arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

        Binanın içerisinde kalan yaban domuzu, polis ekiplerinin silahla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Operasyonu Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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