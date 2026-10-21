Amasya'da binaya giren yaban domuzu polis operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Binanın içerisinde kalan yaban domuzu, polis ekiplerinin silahla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Operasyonu Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Göllü Bağları Mahallesi Meridyenpark Sitesi’nde meydana geldi. Site içerisinde görülen yaban domuzu, sakinler arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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