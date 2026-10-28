Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da bir çiftçi tarlasına traktörle "Cumhuriyet" yazdı

        Amasya'da bir çiftçi tarlasına traktörle "Cumhuriyet" yazdı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan bir çiftçi, tarlasına traktörle "Cumhuriyet" yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Amasya'da bir çiftçi tarlasına traktörle "Cumhuriyet" yazdı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan bir çiftçi, tarlasına traktörle "Cumhuriyet" yazdı.

        İlçeye bağlı Yakup köyünde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Eren Yiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla traktörünün pulluğuyla tarlasına "Cumhuriyet" yazıp sonsuzluk işareti çizdi.

        Eren Yiğit, Cumhuriyet'in anlam ve önemine istinaden bu çalışmayı 3 yıldır yaptığını belirterek, "Cumhuriyet'imizin 103. yaşı kutlu olsun." dedi.

        Yiğit'in tarlasındaki yazı, dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Ticaret Bakanlığı'ndan kasım ayı indirimlerine takip
        Ticaret Bakanlığı'ndan kasım ayı indirimlerine takip
        Dağda çöp toplayıp bayrak açtılar
        Dağda çöp toplayıp bayrak açtılar
        Uluköy'de içme suyu altyapısı yenilendi
        Uluköy'de içme suyu altyapısı yenilendi
        Amasya'da erik ağacı ekim ayında çiçek açtı
        Amasya'da erik ağacı ekim ayında çiçek açtı
        Taşova'ya bağlı köylerde içme suyu altyapıları yenileniyor
        Taşova'ya bağlı köylerde içme suyu altyapıları yenileniyor
        Taşova'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Taşova'da muhtarlar toplantısı yapıldı