Taşova'ya bağlı köylerde içme suyu altyapıları yenileniyor

– Amasya İl Özel İdaresi tarafından Taşova ilçesine bağlı Uluköy köyünde içme suyu altyapısı yenilendi.

Amasya İl Özel İdaresi, köylerde yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Uluköy köyünde gerçekleştirilen çalışmalarla 14 kilometrelik asbestli içme suyu isale hattı, modern PE100 borularla değiştirilerek hizmete sunuldu.

Çalışmayla köyün içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve su iletiminde yaşanabilecek sorunların azaltılması hedefleniyor.

Yenilenen hat sayesinde içme suyu hizmetlerinin daha kaliteli ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

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Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, vatandaşların ihtiyaçlarını esas alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Köylerin mevcut altyapı sorunlarına çözüm üretmeyi ve gelecek nesillere daha güçlü bir altyapı bırakmayı amaçladıklarını ifade eden Acar, çalışmalara katkılarından dolayı başta Amasya Valisi Önder Bakan olmak üzere, milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez’e, İl Genel Meclisi üyelerine ve çalışmaların sahada yürütülmesinde özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.