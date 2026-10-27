Amasya'da "Ercüment Aksel Kütüphanesi" hizmete sunuldu

Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği (KAÇOK) tarafından yürütülen "Türkiye'nin Dört Bir Yanında KAÇOK Kütüphaneleri Kuruyor Projesi" kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesinde oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

Merkezi İzmir'de bulunan derneğin hayırsever Ercüment Aksel'in katkılarıyla Taşova'ya bağlı Ballıdere köyündeki Ömer Saray İlkokulu ve Ortaokulu'nda oluşturduğu "Ercüment Aksel Kütüphanesi" için açılış töreni düzenlendi.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, buradaki konuşmasında, eğitime sağlanan katkının önemine değinerek, ğrencilerde okuma kültürünün yaygınlaşmasına hizmet edecek kütüphane projesinden dolayı dernek yönetimine ve bağışçılarına teşekkür etti.

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KAÇOK Başkanı Aslı Sarı da çocukların geleceğine yapılan yatırımın önemine dikkati çekerek, kütüphanenin kurulmasına destek veren hayırsever Ercüment Aksel, okul idaresi ve dernek gönüllülerinin önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini kaydetti.

Törende daha sonra açılış kurdelesi kesilerek kütüphane hizmete sunuldu.