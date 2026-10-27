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        Amasya'da erik ağacı ekim ayında çiçek açtı

        Amasya'da bir erik ağacının ekim ayının son günlerinde çiçek açması ilgi çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Amasya'da erik ağacı ekim ayında çiçek açtı

        Amasya'da bir erik ağacının ekim ayının son günlerinde çiçek açması ilgi çekti.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Amasya'da sonbaharda yaprak dökmesi gereken merkeze bağlı Çiğdemlik köyündeki bir erik ağacı beyaz çiçeklerle bezendi.

        Sonbaharın serin havasına ve dökülen yapraklara rağmen dallarında çiçek açan ağacı gören köy sakinleri, bu durumu cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

        Köy sakinleri, ilkbaharı müjdeleyen çiçeklerin ekim ayının sonunda açmasını şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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