Uluköy'de içme suyu altyapısı yenilendi
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de içme suyu hattı altyapısı yenilendi.
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de içme suyu hattı altyapısı yenilendi.
Amasya İl Özel İdaresi tarafından 14 kilometrelik asbestli içme suyu isale hattı modern borularla değiştirilerek halkın hizmetine sunuldu. Yenilenen hat sayesinde içme suyu hizmetlerinin daha kaliteli ve sürdürülebilir hâle getirilmesi sağlandı.
Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, vatandaşların ihtiyaçlarını esas alan bir anlayışla sürdürülen çalışmalarla köylerin mevcut altyapı sorunlarına çözüm üretilerek gelecek yıllara daha güçlü bir altyapı bırakılmasının amaçlandığını belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.