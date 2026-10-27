Uluköy'de içme suyu altyapısı yenilendi

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de içme suyu hattı altyapısı yenilendi.

Amasya İl Özel İdaresi tarafından 14 kilometrelik asbestli içme suyu isale hattı modern borularla değiştirilerek halkın hizmetine sunuldu. Yenilenen hat sayesinde içme suyu hizmetlerinin daha kaliteli ve sürdürülebilir hâle getirilmesi sağlandı.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, vatandaşların ihtiyaçlarını esas alan bir anlayışla sürdürülen çalışmalarla köylerin mevcut altyapı sorunlarına çözüm üretilerek gelecek yıllara daha güçlü bir altyapı bırakılmasının amaçlandığını belirtti.