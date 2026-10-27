Göynücek'te şeker pancarı hasadı yerinde incelendi
Amasya'nın Göynücek ilçesinde şeker pancarı hasadı yapılan tarlalarda incelemeler yapıldı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde şeker pancarı hasadı yapılan tarlalarda incelemeler yapıldı.
Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici ve teknik personeller tarafından Ayvalıpınar ve Terziköy köylerinde şeker pancarı tarlaları ziyaret edilerek incelemeler yapıldı.
İncelemenin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici, yaptığı açıklamada,
"İki köyde şeker pancarı ekim alanı 450 dekar olup, dekara 9 ton verim üzerinden toplam üretim 4 bin 50 ton olarak söyleyebiliriz. Üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" dedi.
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