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        Amasya'da bir siteye giren yaban domuzu, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi

        Amasya'da bir siteye giren yaban domuzu, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 04:18 Güncelleme:
        Amasya'da bir siteye giren yaban domuzu, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi

        Amasya'da bir siteye giren yaban domuzu, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

        Göllü Bağları Mahallesi Ayça Sokak'taki siteye akşam saatlerinde büyük bir yaban domuzunun girdiğini fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde anonslar yaptı.

        Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri, domuzun saklandığı binaya girdi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yaban domuzu etkisiz hale getirildi.

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        Site sakinlerinden Bekir Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin başarılı bir operasyon yürüttüğünü belirterek, "Emniyet ve veterinerler geldiler, domuza müdahale ettiler. Vurdular, şimdi de dışarı çıkarıyorlar. Belediye görevlileri tahliyesini yapıyor. Operasyonu herhangi bir vatandaşımız zarar görmeden başarıyla tamamladılar. Bütün emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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