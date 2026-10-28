Amasya'da Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenlendi

Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okçuluk turnuvası gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyon, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine ve renkli anlara sahne oldu.

Amasya Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 8 ile 15 yaş arasındaki 20 sporcu katıldı.

Klasik okçuluk kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarla hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşatılması hem de genç sporcuların yarışma atmosferini yaşayarak deneyim kazanmaları hedeflendi.

Yarışma öncesinde kayıtlarını yaptıran ve yaylarını titizlikle hazırlayan sporcular, antrenörlerinden son taktikleri alarak hedef başına geçti.

REKLAM

Müsabakaların ardından minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.