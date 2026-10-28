Amasya'da ilkokul öğrencileri, 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri zeybek oynadı.
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri zeybek oynadı.
İstiklal İlkokulunda düzenlenen kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin yer aldığı tişörtleri giyen 2-B sınıfı öğrencileri, zeybek gösterisi yaptı.
Minik öğrencilerin, okul bahçesinde zeybek oynaması veliler ve izleyenlerden alkış aldı.
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