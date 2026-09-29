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        Amasya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Amasya'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Amasya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Amasya'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kurşunlu Mahallesi'nde M.Y'ye air 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir bölümünde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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