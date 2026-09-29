Amasya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Amasya'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 29.09.2026 - 15:04 Güncelleme:
Amasya'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurşunlu Mahallesi'nde M.Y'ye air 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir bölümünde hasar oluştu.
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