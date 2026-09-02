Amasya'da farkındalık için KADES tanıtıldı
Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
Ekipler, kentin yoğun noktalarında gerçekleştirdikleri bilgilendirme çalışmalarında vatandaşlara KADES uygulamasının kullanımı ve acil durumlarda sağladığı hızlı ihbar imkanı hakkında bilgi verdi.
Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kapsamda "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor.
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