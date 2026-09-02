Amasya'da farkındalık için KADES tanıtıldı

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kapsamda "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

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