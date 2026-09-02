Amasya'da motosiklet ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Amasya'da ticari taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüzevler Mahallesi'nde, S.T. yönetimindeki 05 AFN 193 plakalı motosiklet ile yan yoldan çıkan İ.A. yönetimindeki 05 T 0020 plakalı ticari taksi çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü S.T'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 40 bin lira, motosikletin ruhsat sahibi olan babasına ise 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira para cezası uygulandı.