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        Amasya'da otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Amasya'da otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Samsun'dan İstanbul'a giden E.K. yönetimindeki 06 AE 2860 plakalı otomobil, Kırca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü E.K. ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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