Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, ilçede yürütülen projeleri inceledi

MerzifonBelediye Başkanı Alp Kargı, basın mensuplarıyla ilçede yürütülen içme suyu şebekesi, isale hatları ve su depolarının yenilenmesini kapsayan proje çalışmalarını sahada inceledi.



Söz konusu projenin yürütüldüğü alanlarda devam eden çalışmaları inceleyen Kargı, yetkililerden bilgi aldı.



Kargı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Merzifon tarihinin en kapsamlı ve en yüksek maliyetli projelerinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.



İlçedeki yaklaşık 52 yıllık içme suyu şebekesinin proje kapsamında yenileneceğini anlatan Kargı, şunları kaydetti:



“Kentimizin geleceği açısından büyük önem taşıyan İçme Suyu Şebekesi, İsale Hatları ve İçme Suyu Depolarının Yenilenmesi Projemizi titizle sürdürüyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği yapılan her çalışmanın hemşehrilerimize doğru ve eksiksiz şekilde ulaşmasını son derece önemsiyoruz. Bölgede bu kadar büyük ölçekli bir altyapı işini yapan başka yerel yönetim yok. Proje kapsamında hummalı çalışmamızla işin 130 kilometrelik boru döşeme işi bitti. Hemşehrilerimize daha sağlıklı, kesintisiz ve güçlü bir altyapı hizmeti sunmak adına mesaimiz devam edecek.”



Kargı, en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak Merzifon'u daha sağlıklı ve güçlü bir altyapıya kavuşturacaklarını kaydetti.



Kargı, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

