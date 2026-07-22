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        Dünya şampiyonu Arslan'dan Amasya Valisi Bakan'a ziyaret

        Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan millî halterci Zehra Nur Arslan, antrenörleriyle birlikte Amasya Valisi Önder Bakan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Dünya şampiyonu Arslan'dan Amasya Valisi Bakan'a ziyaret

        Kolombiya’da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan millî halterci Zehra Nur Arslan, antrenörleriyle birlikte Amasya Valisi Önder Bakan’ı ziyaret etti.

        Vali Önder Bakan, ziyarette dünya şampiyonu Zehra Nur Arslan ve antrenörlerini elde ettikleri büyük başarıdan dolayı tebrik ederek, millî sporcunun başarısının Amasya ve Türkiye için gurur verici olduğunu ifade etti.

        Vali Bakan, Zehra Nur Arslan’a başarılarının devamını dileyerek, kendisini ve antrenörlerini kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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