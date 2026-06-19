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        Amasya'da şehitler için mevlit programı düzenlendi

        Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Amasya'da şehitler için mevlit programı düzenlendi

        Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.

        Sultan II. Bayezid Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu.

        Camiyi dolduran vatandaşlar el açarak şehitler için dua etti.


        Programın ardından cuma namazı kılındı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

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