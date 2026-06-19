Amasya'da şehitler için mevlit programı düzenlendi
Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.
Giriş: 19.06.2026 - 14:21 Güncelleme:
Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.
Sultan II. Bayezid Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu.
Camiyi dolduran vatandaşlar el açarak şehitler için dua etti.
Programın ardından cuma namazı kılındı.
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