Göynücek'te öğrenciler bahar şenliğinde buluştu

Göynücek'te, Belediye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bahar şenliği düzenlendi.



İlçedeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda mehteran gösterisi, okçuluk, dart, geleneksel çocuk oyunları ile çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de stant alanında öğrencilere çikolata ikramında bulundu.



Etkinliğe Belediye Başkanı Kemal Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirtaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici, AK Parti Göynücek İlçe Başkanı Fatih Bulut, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.







