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        Amasya'da şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Amasya'da şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Amasya’nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Rüzgarın şiddetiyle ilçe merkezinde ve bağlı köylerde çok sayıda ağaç sökülerek yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi.

        Fırtınayla birlikte bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Yağış ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.50 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, su baskınları, 41 hanede çatı uçması, kısmi minare yıkılması ve ağaç devrilmesi ihbarlarının ulaştığı belirtildi.


        İhbarların ardından olay yerlerine ivedilikle, sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve Karayolları ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Şu an itibarıyla hayati tehlikesi bulunmayan 1 yaralı vatandaşımızın tedavisi sürmekte olup, olaylardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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