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        Çocukların kurduğu "Yeşilay şubesi" akranlarına örnek oluyor

        CİHAN OKUR - Amasya'da yaşları 5 ile 12 arasında değişen bir grup çocuk, kendi imkanlarıyla kurdukları "Yeşilay Gönüllüleri Şeyhcui Şubesi" ile akranlarına örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Çocukların kurduğu "Yeşilay şubesi" akranlarına örnek oluyor

        CİHAN OKUR - Amasya'da yaşları 5 ile 12 arasında değişen bir grup çocuk, kendi imkanlarıyla kurdukları "Yeşilay Gönüllüleri Şeyhcui Şubesi" ile akranlarına örnek oluyor.

        Şeyhcui Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan 15 çocuk, Yeşilay'ın faaliyetlerinden esinlenerek anlamlı bir adım attı.

        Oturdukları binanın altındaki boş alanı temizleyip düzenleyen çocuklar, burayı adeta sivil toplum kuruluşu şubesi yaptı.

        Oluşturdukları alana, "Yeşilay Gönüllüleri Şeyhcui Şubesi" adını veren çocuklar kitap okuma günleri, bisiklet turları, koşu yarışları ve yürüyüş gibi etkinlikler düzenleyerek hem kaliteli zaman geçiriyor hem de zararlı alışkanlıklardan uzak duruyor.

        Çocukların bu anlamlı hareketine duyarsız kalmayan Yeşilay Amasya Şube Başkanı Selim Türkmen, mahalleye giderek küçük gönüllüleri ziyaret etti.

        Yeşilay Genel Merkezi tarafından gönderilen kitap ve özel tasarım bileklikler de çocuklara hediye edildi.

        Türkmen, AA muhabirine, çocukların kendi aralarında örgütlenerek böyle bir topluluk oluşturmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Çocukların kendi aralarında bir araya gelerek "Yeşilay Gönüllüleri Şeyhcui Şubesi"ni oluşturduğunu anlatan Türkmen, "Kitap topluyorlar, okuma kampanyaları yapıyorlar, mahalledeki diğer arkadaşlarını bilgilendiriyorlar, bisiklet turları ve sportif etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Aileleri de bu süreçte çocuklarımıza ciddi manada destek oluyor." dedi.

        Çocukların davranışlarını genel merkezleri ile paylaştıklarını belirten Türkmen, "Genel merkezimiz çocuklarımıza verilmek üzere çeşitli hediyeler gönderdi. Sağlıklı yaşam ile ilgili vermiş oldukları bu mücadele için hem çocuklarımıza hem de velilerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        "Yeşilay Gönüllüleri Şeyhcui Şubesi"nin başkanlığını üstlenen 12 yaşındaki Fikret Berat Baş ise ailesiyle katıldığı bisiklet turlarının Yeşilay şubesi oluşturma fikrine ilham olduğunu dile getirdi.

        "Biz niye mahallemizde böyle bir şey yapmıyoruz?" diye düşündüğünü aktaran Baş, "Fikrimi aileme ve arkadaşlarıma açtım. Herkes destek verince binamızın altındaki boş yeri değerlendirip şubemizi açtık. Açtığımız günden beri kitap bağışı topluyoruz, bisiklet turları, koşu ve yürüyüşler düzenliyoruz. Yeşilay'daki ağabeylerimizin fark edip ziyarete gelmesi ve hediye getirmesi bizi çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ederiz." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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