Doğum yapan ineğin buzağının bulunduğu aracı takip etmesi kamerada

Anne inek de aracın peşinden yürümeye başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik yol boyunca aracı takip eden inek, köye ulaştıktan sonra yavrusunun bulunduğu ahıra girdi.

Sarayözü köyünde yaşayan Hanifi Karatepe ve eşi Burcu Ekim Karatepe, merada otlayan ineklerinden birinin doğum yaptığını fark etti.

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