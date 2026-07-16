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        GÜNCELLEME - Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 46 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 05:59 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 46 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı.


        İstanbul'dan Ordu istikametine giden E.V. idaresindeki 34 DT 5602 plakalı çift katlı yolcu otobüsü, Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüste bulunan 46 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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