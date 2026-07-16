GÜNCELLEME - Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 46 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı. İstanbul'dan Ordu istikametine giden E.V. idaresindeki 34 DT 5602 plakalı çift katlı yolcu otobüsü, Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

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