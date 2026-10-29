Hande Ünsal'dan Amasya'da Cumhuriyet Bayramı konseri
Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Ünsal Amasya'da konser verdi.
Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Ünsal Amasya'da konser verdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde sahneye çıkan sanatçı, elinde Türk bayrağını dalgalandırarak İzmir Marşı'nı seslendirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Ünsal, "Hep birlikte 29 Ekim'i kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı. Biz kadınlar olarak bugün sahnede yer alabiliyorsak, şarkılar söyleyebiliyorsak, hayatın her alanında söz hakkına sahipsek bunun yegane ve tek bir sebebi vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür" diye konuştu.
Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nı dolduran Amasyalılara coşkulu anlar yaşatan sevilen sanatçı, 10 gün önce çıkardığını belirttiği yeni şarkısı "Amman Aman"ı da sahnede söyledi.
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