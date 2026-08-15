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        Merzifon'da 605 hektar tarım arazisi suya kavuşacak

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapımı süren göletten basınçlı sulama tesisleriyle 605 hektar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Merzifon'da 605 hektar tarım arazisi suya kavuşacak

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapımı süren göletten basınçlı sulama tesisleriyle 605 hektar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

        Amasya İl Özel İdaresi tarafından tarımsal üretim gücünün artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında Çayırözü ve Uzunyazı köylerinde göletten basınçlı sulama tesislerinin yapım çalışmaları devam ediyor.

        Amasya Valisi Önder Bakan, Çayırözü köyündeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Bakan, projenin tamamlanmasıyla 605 hektar tarım arazisinin sulama suyuna kavuşacağını söyledi.

        Kentte tarıma yönelik önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Bakan, modern ve basınçlı sulama sistemleriyle üreticilerin sulama imkanlarının güçlendirilmesi, tarımsal verimlilik ve üretim kapasitesinin artırılması ile ürün çeşitliliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

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        Bakan'a incelemelerinde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ve İl Genel Meclisi Üyesi Yasin Kuzucu eşlik etti.

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