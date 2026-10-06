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        Suluova Müftüsü Kaya'dan Kaymakam Gürçam'a ziyaret

        –Amasya'nın Suluova ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ve beraberindeki din görevlileri, Kaymakam Şafak Gürçam'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Suluova Müftüsü Kaya'dan Kaymakam Gürçam'a ziyaret

        –Amasya’nın Suluova ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ve beraberindeki din görevlileri, Kaymakam Şafak Gürçam'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Gürçam, din görevlilerinin toplumun manevi yapısının güçlendirilmesinde ve çocukların milli-manevi değerlerle yetiştirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

        Görevlerini özveriyle sürdüren tüm din görevlilerine teşekkür eden Gürçam, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

        İlçe Müftüsü Dr. Sıtkı Kaya ise kabulü ve iyi dilekleri için Kaymakam Gürçam'a teşekkür ederek, ilçede yürütülen din hizmetleri ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

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        Ziyaretin anısına Müftü Kaya tarafından Kaymakam Gürçam'a tablo hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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