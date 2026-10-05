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        Amasya'da "Tuvalden Sahaya: Sanat ve Spor Akademisi" Projesi başladı

        Amasya'da özel gereksinimli öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan "Tuvalden Sahaya: Sanat ve Spor Akademisi" projesinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Amasya'da "Tuvalden Sahaya: Sanat ve Spor Akademisi" Projesi başladı

        Amasya'da özel gereksinimli öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan "Tuvalden Sahaya: Sanat ve Spor Akademisi" projesinin açılışı yapıldı.

        İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve TÜBİTAK 4008 programı kapsamında desteklenen projenin açılış törenine, Denetim Grubu Başkanı Bakanlık Başmüfettişi Mahmut Çaylak, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, müfettişler, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Amasya Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projeyle, özel gereksinimli öğrencilerin sanatsal üretim, uyarlanmış spor faaliyetleri ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleriyle motor becerilerinin, sosyal uyumlarının ve özgüvenlerinin artırılması hedefleniyor.

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        İl Millî Eğitim Müdürü Katipoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu tür çalışmaların kapsayıcı eğitim anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti. Katipoğlu, açılışın ardından öğrencilerle "Tanışma Topu" oyununu oynadı.

        5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında sürecek proje kapsamında voleybol, körling, ritim atölyeleri, açık alan tuval çalışmaları ve VR uygulamaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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