Amasya'da sokak hayvanları için kermes düzenlendi

Amasya Doğal Hayatı ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği, sokak hayvanlarının biriken klinik tedavi masraflarını karşılamak amacıyla yardım kermesi düzenledi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Şehzadeler Gezi Yolu'nda kurulan stantta, dernek üyeleri ve gönüllülerin hazırladığı el emeği ürünler ile ev yemekleri sokak hayvanları yararına satışa sunuldu.

Kermeste dolma ve keşkek gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra el işi kıyafetler, lifler, patikler, bileklikler, tablolar ve kedi-köpek mamaları yer aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermes alanında, bazı sokak hayvanları da gönüllülerle vakit geçirdi.

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Amasya Doğal Hayatı ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı Ayşe Merve Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kliniklerde biriken borçları ödemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Sokak kedileri ve köpeklerinin tedavilerinden dolayı yaklaşık 50 bin lira borcumuz birikmişti ve birkaç aydır ödeyemiyorduk. Bu borcu 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hep birlikte dayanışma içinde toplayabileceğimizi düşündük. Sağ olsunlar, çağrımıza herkes destek verdi. Herkes evinden, elinden ne geliyorsa bir şeyler getirdi ve güzel bir stant kurduk. Ev yapımı yiyecekler ve el emeği ürünlerin satışından elde edeceğimiz gelirle bugün 50 bin liralık borcumuzun tamamını kapatmak istiyoruz."

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Kermesi ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlardan Şeyda Sağıroğlu ise "Yoldan geçerken gördüm ve hemen katkı sağlamak istedim. Böyle bir organizasyona dahil olduğum için çok mutluyum." dedi.