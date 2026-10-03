Amasya Kitap Fuarı açıldı

Amasya Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Amasya Kitap Fuarı başladı.

İstasyon Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen fuarın açılışı, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz tarafından yapıldı.

Sevindi, 8 bin 500 yıllık tarihi bulunan Amasya'nın kültür ve sanatın merkezi olması için çalıştıklarını söyledi.

Şehrin kitaba olan sevgisinin görüldüğünü dile getiren Sevindi, "Çok mutluyuz çünkü burada şehrimiz kitapla, sanatla, kültürle geliştikçe demokrasinin de gelişeceği bir kent olacağını çok iyi biliyoruz. Demokrasi geliştikçe de ülkemizin, şehrimizin gelişeceğini biliyoruz. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir 10 gün geçireceğimizi düşünüyoruz, şehrimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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Vatandaşlardan İclal Ciğer ise fuarı çok başarılı bulduğunu belirterek, "İkincisinin düzenlenmesi çok hoşuma gitti. Görev alıp da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

11 Ekim'e kadar açık kalacak fuara 101 yayınevi katılıyor. Fuarda 105 yazar da kitapseverlerle bir araya gelecek.