Taşova'da Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

Kaymakam Bayram, çocukların güvenliği ve geleceği için ilgili tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Eğitim öğretim ortamının huzur ve güven içerisinde sürdürülmesi için kurumlar arasındaki işbirliğinin önemi değerlendirildi.

Toplantıda, okullarda ve okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı.

–Amasya’nın Taşova ilçesinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

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