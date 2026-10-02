Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Göynücek'te okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

        Göynücek'te okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Kaymakam Oğuzhan Akman başkanlığında, okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Göynücek'te okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Kaymakam Oğuzhan Akman başkanlığında, okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığının 2026/70 sayılı genelgesi ele alınarak yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak esaslar değerlendirildi.

        Ardından, okul çevrelerindeki emniyetin artırılması ve olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında yürütülecek ortak çalışmalar dile getirildi.

        REKLAM

        Bu kapsamda okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, öğrencilerin fiziki ve ruhsal gelişimini destekleyici sosyal/sportif imkânlar, gıda güvenliği ve okul servis araçlarının denetimi gibi başlıklar görüşüldü.

        Toplantıda konuşan Kaymakam Oğuzhan Akman, çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Eğitim-öğretim maratonunun huzur içinde geçmesi için kolluk kuvvetlerimiz, eğitim camiamız, sağlık ekiplerimiz, velilerimiz ve servis esnafımızla tam bir dayanışma içerisinde olacağız. Alınan kararların titizlikle uygulanmasını takip edeceğiz" diye ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"

        Benzer Haberler

        Taşova'da Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Taşova'da Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Doğum yapan ineğin buzağının bulunduğu aracı takip etmesi kamerada
        Doğum yapan ineğin buzağının bulunduğu aracı takip etmesi kamerada
        Amasya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Amasya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Merzifon'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Merzifon'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Bedensel engeline rağmen pes etmeyen genç tıp fakültesini tam burslu kazand...
        Bedensel engeline rağmen pes etmeyen genç tıp fakültesini tam burslu kazand...
        Amasya'da Sosyal Yardım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Amasya'da Sosyal Yardım Değerlendirme Toplantısı yapıldı