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        Amasya'da okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yapıldı

        Amasya'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinleri ve yemekhanelerinde gıda güvenliği ile hijyen denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 18:01 Güncelleme:
        Amasya'da okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yapıldı

        Amasya'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinleri ve yemekhanelerinde gıda güvenliği ile hijyen denetimi yapıldı.

        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrol görevlileri okullarda denetim gerçekleştirdi.

        Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda kantin ve yemekhanelerin genel hijyen durumları, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ile gıdaların muhafaza koşulları incelendi.

        Ekipler gıda denetimlerinin yanı sıra işletme sahipleri ve çalışanlara uymaları gereken yasal kurallar ile hijyen esasları hakkında bilgilendirmede de bulundu.

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        Denetimlerde öğrencilerin sağlığını tehlikeye atacak hiçbir olumsuzluğa izin verilmeyeceği vurgulanarak, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği bildirildi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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