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        Amasya'da bitkin halde bulunan kirpi yavrusu koruma altına alındı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde bahçesinde bitkin halde bulduğu kirpi yavrusunu evinde besleyen bir vatandaş, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Amasya'da bitkin halde bulunan kirpi yavrusu koruma altına alındı

        Amasya’nın Taşova ilçesinde bahçesinde bitkin halde bulduğu kirpi yavrusunu evinde besleyen bir vatandaş, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

        İlçeye bağlı Dereli köyünde yaşayan Bedrettin Oral, evinin bahçesinde hareketsiz ve bitkin halde duran kirpi yavrusunu fark etti.

        Hayvanın durumuna üzülen Oral, kirpiyi korumak amacıyla evine götürdü.

        Kirpinin beslenmesi için elleriyle et, kıyma, su ve yoğurt veren vatandaş, hayvanın bir süre sonra kendine geldiğini gördü.

        Kirpi yavrusunun iyileşmeye başlaması üzerine Oral, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

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        Kısa sürede köye gelen DKMP ekipleri, kirpi yavrusunu koruma altına aldı.

        Kirpinin, DKMP bünyesindeki veteriner kontrolleri ve rehabilitasyon sürecinin ardından tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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